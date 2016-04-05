Губернатор прокомментировал прошедшие несанкционированные акции в Петербурге

Митинг прошел в воскресенье, 31 января.

В понедельник, 1 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" высказался о прошедших в это воскресенье несогласованных акций. По словам градоначальника митинг нарушил планы тысяч петербуржцев.

По словам Беглова, сейчас публичные мероприятия запрещены. Выходом на улицы участники нарушили постановление правительства города "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции". Кроме того, часть акции проходила по проезжей части улиц, что привело к усилению мер безопасности в городе.

Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы заявил губернатор.

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Фото: Piter.TV