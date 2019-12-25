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Мать задержанной в Петербурге 11-летней девочки могут привлечь к уголовной ответственности
Сегодня, 16:03
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nastya960

Мать задержанной в Петербурге 11-летней девочки могут привлечь к уголовной ответственности

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Женщину заранее предупредили, что ее дочь хочет поехать на митинг.

Матери задержанной во время несанкционированной акции протеста в Петербурге 11-летней девочки грозит уголовное дело.  Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Уполномоченный по правам ребенка области Тамара Литвинова рассказала, что педагоги из школы заранее оповестили маму о том, что ее дочь хочет отправиться из Токсово в Петербург на митинг 31 января. Также женщину предупредили и о возможном уголовном деле. Ей может грозить статье 125 УК РФ (оставление в опасности несовершеннолетнего).

На данный момент детский омбудсмен Ленобласти пытается связаться с отцом ребенка. Ранее это дело под свой личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Фото: Piter.tv

Теги: анна митянина, дети, митинг 31 января, тамара литвинова
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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