Анна Митянина прокомментировала задержание 11-летней девочки на митинге 31 января

Несмотря на то, что девочка из Ленобласти, уполномоченный по правам ребенка взяла это дело под личный контроль.

Анна Митянина прокомментировала задержание малолетней девочки на незаконной акции 31 января. По информации, полученной Уполномоченным по правам ребенка в Петербурге от правоохранительных органов, среди задержанных оказалась 11-летняя девочка из Токсово (Ленобласть). Она была доставлена в один из территориальных отделов полиции города. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

По данным Анны Митяниной, полицейские связались с мамой школьницы, и, когда она приехала, передали ей ребенка. Омбудсмен отметила, что это "как раз тот случай, когда подросток подвергся опасности по недосмотру родителей".

Несмотря на то, что девочка из Ленобласти, Анна Митянина решила разобраться, почему ребенок был на митинге и при этом без сопровождения взрослых.

Ранее омбудсмен Петербурга оценил число участников митинга как минимум в 7 тысяч человек.

Фото: Piter.tv