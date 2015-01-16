В отделение полиции Петербурга попала 11-летняя девочка

На данный момент ребенка из отделения забрала мама.

В 43-й отделении полиции Петербурга отвезли 11-летнюю девочку, ее задержали во время протестной акции. Родители ребенка проживают в Ленобласти. О ситуации рассказал депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Всего в отделении находились 42 задержанных, в том числе трое несовершеннолетних. К двум ребятам приехали родители, а девочке пришлось дожидаться родителей несколько часов. В 21-м часу в отделение приехала ее мама. Это означает, что девочку отпустят с родственницей, а не отправят в спецприемник на Седова.

По словам Вишневского, несовершеннолетних из другого, 18-го, отделения пытаются склонить к признанию, что кто-то вовлекал их в участие в несогласованной протестной акции.

По словам корреспондента Piter.TV, который освещал митинг, в этот раз молодых людей было больше, чем 23 января, но нельзя наверняка сказать, кто из них совершеннолетний, а кто — нет.

Накануне в РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста.

Фото: "Яндекс.Карты"