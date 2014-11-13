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В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста
Сегодня, 15:06
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lesjasap

В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста

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Митрополий Иларион заявил, что ответственные лица должны ответить за свою поступки.

В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста.  Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. По словам председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, те, кто занимается таким неприемлемым процессом, должны нести за это ответственность.

Детей и подростков сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние, в опасные акции... Я думаю, что вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка

Иларион, митрополит Волоколамский

Представитель РПЦ уточнил, что в стране есть множество социальных проблем, борьбы с которыми должна стать общей для нации. В частности, он отметил высокий уровень коррупции в государственных структурах. Однако митрополит заметил, что это не является поводом для призыва несовершеннолетних выходить на улицы в знак протеста.

В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии.

Фото: YouTube/Россия-24

Теги: алексей навальный, иларион, митрополит волоколамский, рпц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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