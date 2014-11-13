Митрополий Иларион заявил, что ответственные лица должны ответить за свою поступки.

В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. По словам председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, те, кто занимается таким неприемлемым процессом, должны нести за это ответственность.

Детей и подростков сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние, в опасные акции... Я думаю, что вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка Иларион, митрополит Волоколамский

Представитель РПЦ уточнил, что в стране есть множество социальных проблем, борьбы с которыми должна стать общей для нации. В частности, он отметил высокий уровень коррупции в государственных структурах. Однако митрополит заметил, что это не является поводом для призыва несовершеннолетних выходить на улицы в знак протеста.

В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии.

Фото: YouTube/Россия-24