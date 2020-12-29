Митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не испытывать свой организм.

В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Митрополит Волоколамский выступил в рамках программы "Церковь и мир", которая транслировалась 16 января.

В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь Митрополит Волоколамский Иларион

Представитель РПЦ уточнил, что сейчас не то время, чтобы испытывать свой организм на прочность. Митрополит Волоколамский уверен, что многие верующие откажутся в 2021 году от крещенский купаний. Спикер также не планирует в текущем году погружаться в прорубь.

В Петербурге из-за пандемии сократили число купелей на Крещение.

Видео: YT / Россия 24