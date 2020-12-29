В Петербурге из-за пандемии сократили число купелей на Крещение

По предварительной информации, купелей в этом году может не быть в Приморском районе.

В Северной столице крещенские купания среди горожан пройдут с ограничениями из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По предварительным данным, купели может не будет в Приморском районе.

Предполагается, что количество купелей в этом году будет меньше, чем в прошлом году, в связи с ограничениями Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Купели запланированы в Петропавловской крепости, в Колпинском районе, в Петродворцовом и в Курортном.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга исключили запрет на крещенские купания во время пандемии.

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