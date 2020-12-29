Власти Петербурга исключили запрет на крещенские купания во время пандемии

Купания будут проходить с ограничениями.

В Северной столице власти не будут запрещать крещенские купания среди горожан. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Однако купания пройдут с ограничениями. Так, в помещениях для переодевания должно быть не менее двух квадратных метров на человека.

Напомним, что крещенские купания традиционно проходят 19 января. В прошлом году в купаниях приняли участие около 50 тысяч петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.

Фото: pixabay