  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга исключили запрет на крещенские купания во время пандемии
Сегодня, 9:53
140
IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга исключили запрет на крещенские купания во время пандемии

0 0

Купания будут проходить с ограничениями.

В Северной столице власти не будут запрещать крещенские купания среди горожан. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Однако купания пройдут с ограничениями. Так, в помещениях для переодевания должно быть не менее двух квадратных метров на человека.

Напомним, что крещенские купания традиционно проходят 19 января. В прошлом году в купаниях приняли участие около 50 тысяч петербуржцев. 

Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, крещенские купания, рпц, смольный
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии