В четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов 

В четверг, 14 января, в Северной столице ожидаются сильные морозы до минус 20 градусов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Главное управление МЧС России по Петербургу просит петербуржцев соблюдать осторожность, избегать соприкосновения голых участков кожи с металлом, не выходить на лёд рек и каналов. Также водителей предупредили о гололедице.
Также специалисты попросили жителей города отказаться в морозы от металлических украшений. Дело в том, что они препятствуют циркуляции крови.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили, что нельзя делать при обморожении.
Фото: Piter.TV
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