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В четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов 
Сегодня, 8:14
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IRINA_CHALKINA

В четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов 

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Граждан просят соблюдать осторожность и избегать соприкосновения голых участков кожи с металлом.

В четверг, 14 января, в Северной столице ожидаются сильные морозы до минус 20 градусов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Главное управление МЧС России по Петербургу просит петербуржцев соблюдать осторожность, избегать соприкосновения голых участков кожи с металлом, не выходить на лёд рек и каналов. Также водителей предупредили о гололедице.

Также специалисты попросили жителей города отказаться в морозы от металлических украшений. Дело в том, что они препятствуют циркуляции крови.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили, что нельзя делать при обморожении.

Фото: Piter.TV

Теги: морозы, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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