Петербуржцам напомнили, что нельзя делать при обморожении

Теплая одежда в несколько слоев – лучший способ предотвратить обморожение зимой.

Теплая одежда в несколько слоев – лучший способ предотвратить обморожение зимой. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Нижний слой одежды, прилегающий к телу, должен хорошо отводить влагу, средний – сохранять тепло, внешний – защищать от ветра. Не стоит забывать про варежки, шарф, шапку и водонепроницаемую обувь

Воздействие холода приводит к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности. Некоторые последствия от холода являются необратимыми. Чаще от переохлаждения страдают дети, пожилые люди и те, кто злоупотребляет алкоголем.

При легком обморожении начинается онемение, кожа краснеет и покалывает. При согревании все эти симптомы проходят. Растирать снегом или массировать обмороженную часть тела нельзя, также не стоит использовать электрические грелки и открытый огонь. Всё это только усугубит процесс.

Температуру тела можно повысить с помощью теплого или горячего питья.

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