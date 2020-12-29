Где покататься на лыжах в Петербурге

В этом году в Петербург пришла устойчивая снежная и морозная погода. Поэтому многие петербуржцы озадачились вопросом, где можно покататься на беговых лыжах в окрестностях города и Ленобласти. Piter.TV подобрал несколько мест для катания на беговых лыжах, которые находятся вблизи Петербурга.

Павловский парк

Недалеко от Петербурга в Павловске есть большой парк, где можно прогуляться не только пешком, но и на лыжах. При этом взять снаряжение в аренду можно сразу на месте. Пункты проката находятся у Театральных, Николаевских и Мраморных ворот. Стоимость – 300 рублей за час. Выдача инвентаря производится под залог (документ с фотографией или от 1000 до 3000 рублей за единицу в зависимости от вида прокатного оборудования).

Где находится

г. Павловск, Садовая улица, дом 20.

Как добраться

На электричке: от Витебского вокзала до ж/д станции "Павловск" (Павловский вокзал); от ж/д станции "Купчино" до ж/д станции "Павловск" (Павловский вокзал)

На общественном наземном транспорте: от станции метро "Московская" № 299 до Павловского дворца, № 545 до Павловского вокзала;

от станции метро "Звездная" № 363 до Павловского вокзала, на автобусе №179 до Павловского вокзала;

от станции метро "Купчино" № 286 до Павловского дворца, № 545А до Павловского вокзала, № 521 до Павловского дворца;

От Павловского вокзала до Павловского дворца можно проехать: на автобусах № 370, 372, 375А, 383, 493, на маршрутных такси № 286, 299, 521.

Горнолыжный курорт "Красное озеро"

В отличие от большинства горноложных курортов, которые находятся в пределах Петербурга и Ленобласти, здесь есть хоть и небольшая, но трасса для беговых лыж. Обычно, горнолыжные курорты предоставляют возможность скатиться со склонов с ветерком. Трасса для беговых лыж на курорте – 800 метров.

Где находится

Курорт "Красное озеро" находится недалеко от поселка Коробицыно, в 90 километрах от Петербурга.

Как добраться

На машине: Маршрут 1: По Выборгской трассе до поворота на Первомайское около заправки. Далее, через Первомайское, по старой Выборгской трассе до Подгорья. Поворот направо, на Мичуринское, ехать до Коробицыно. После Коробицыно еще около километра по трассе и налево в гору. Дорога от города занимает примерно 1-1,5 часа.

Маршрут 2: По Новоприозерскому шоссе до поворота направо в Пески. Далее, еще раз направо на мост на Мичуринское и прямо через Борисово около 23 км. Не доезжая до поселка Коробицыно 1 км, поворот направо к горнолыжному курорту "Красное Озеро".

На электричке: электричка до Сосново (Финляндский вокзал). Далее автобусы № 645, 646, выйти не доезжая до Коробицыно (от Сосново примерно 70 минут).

На автобусе: автобус № К898 от ст.м. "Парнас". Билеты покупать заранее в кассе. Терминал продажи билетов "Парнас" +7 (812) 677-15-07. Автобус № 897 от ст.м "Девяткино".

В зависимости от того, на чем вы будете добираться, дорога займет 1-1,5 часа.

"Парголовская лыжня"

Длина трассы доходит до 5 км (основная – 2,8 км). Здесь часто работает пушка, насыпающая искусственный снег. Вся трасса широкая, ровная, местами есть лыжня под классический ход.

Где находится

"Парголовская лыжня" расположена в северной части города, на окраине, в южной стороне Шуваловского лесопарка. Стартовая площадка находится недалеко от станции метро "Проспект Просвещения".

Как добраться

На метро: от станции "Проспект Просвещения" пешком можно дойти за 20 минут.

Автобусы/маршрутные такси: от станции метро "Озерки" и "Проспекта Просвещения", №: 75, 104, 109, 109Б, 397, 433. Интервал движения 5-10 минут, еще 10 минут занимает дорога. Остановка неподалеку от поворота на Каменку на Выборгском шоссе, напротив "Ленты". До старта нужно пройти около 500 метров пешком.

На машине: нужно выехать на Выборгское шоссе, от Поклонной горы до нужного участка трассы дорога займет 10 минут.

Лыжная трасса "Динамо" в Токсово

Трасса проходит в парковом лесу и надежно укрыта от ветра и снегопада вековыми елями. Сравнительно несложная 5-километровая дистанция с общим набором высоты 120 м (в среднем 24 метра на километр). На лыжной базе "Динамо" работает прокат инвентаря, где можно взять лыжи, ватрушки и другой спортивно-развлекательный инвентарь.

Где находится

Лыжная трасса "Динамо" проходит по территории Кавголовского лесопарка в непосредственной близости от ж/д станции Кавголово.

Как добраться

На электричке: доехать от станции "Девяткино" на электричке до станции "Кавголово"(15-20 минут) или с "Финляндского вокзала" до "Кавголово" (44 минуты). От станции 10 минут ходьбы в сторону автомобильной трассы.

На маршрутке: маршрутка № 205 идет от метро "Проспект Просвещения" до остановки магазина "Фантастика", маршрутки № 619, № 621 идут от метро "Девяткино" до остановки магазина "Фантастика".

На автомобиле: от Мурино, Кузьмолово, Токсово в сторону Трамплина по трассе, поворот налево у лютеранской церкви, далее 3 минуты по основной дороге.

"Лыжные стрелы"

Бесплатные пригородные поезда "Лыжные стрелы" в этом сезоне собираются запустить с 17 января 2021 года. Планируемый график представили в Комитете по физической культуре и спорту. По традиции отправляться электрички будут с Финляндского вокзала до "Орехово" и с Московского вокзала – до станции "Шапки"

Воспользоваться транспортом поклонники зимнего спорта смогут 17, 23, 31 января; 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14 и 20 марта. Возможны изменения из-за погодных условий. Билеты можно забронировать по телефону Центра спорта, начиная со вторника (12 января) с 09.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

В Орехово проложена одна из самых живописных лыжных трасс Ленобласти (3, 5, 10 и 12,5 километров), а также туристический маршрут Лыжная стрела (15 километров). Обслуживание трассы ведется за счет благотворительных средств.

Лыжная база в поселке Шапки имеет трассы от 2 до 5 километров. Однако, в этом году в связи со строительством Лыжно-биатлонного комплекса работать будут не все трассы.

Фото: ВК/ Ореховская лыжня; ВК/ Музей-заповедник "Павловск"; krasnoeozero.ru; ВК/ О-тайм. Спортивные события в СПб и ЛО; gov.spb