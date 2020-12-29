РПЦ советует пожилым россиянам не ходить в храмы в Рождество

Русская православная церковь посоветовала пожилым гражданам не ходить в храмы в Рождество. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Прихожанам посоветовали следить за богослужениями в интернете.
Прихожанам не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции
митрополит Волоколамский Иларион.
При этом священники в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан.
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