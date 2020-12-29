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РПЦ советует пожилым россиянам не ходить в храмы в Рождество

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При этом священники в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан.

Русская православная церковь посоветовала пожилым гражданам не ходить в храмы в Рождество. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Прихожанам посоветовали следить за богослужениями в интернете.

Прихожанам не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции

митрополит Волоколамский Иларион.

При этом священники в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан.

Ранее мы сообщали о том, что народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса.

Видео: Россия 24

Теги: рождество, рпц, рпц рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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