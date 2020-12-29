Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса

Артиста не стало на 81 году жизни.

В субботу, 2 января, стало известно о смерти народного артиста России Владимира Коренева. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его дочь Ирину Кореневу.

Известно, что артист лежал в "красной" зоне больных с коронавирусом. Артиста не стало на 81 году жизни.

Владимир Коренев снялся в таких картинах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад и других". Также актер снялся в главной роли в киноленте "Человек-амфибия".

Ранее мы сообщали о том, что на 72 году жизни скончался сценарист Олег Данилов.

Фото: кадр из фильма