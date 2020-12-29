На 72 году жизни скончался сценарист Олег Данилов

В пятницу, 1 января, ушел из жизни драматург и сценарист Олег Данилов. Об этом сообщил режиссер Дмитрий Астрахан в Instagram.
"Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", - написал Астрахан.
Данилов умер на 72-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.
Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. В 1991 году окончил факультет экономики Ленинградского кораблестроительного института. После стал заведующим литературно-драматургической частью Театра комедии имени Акимова.
Дебют Данилова в кинематографе состоялся в 1991 году с фильма Дмитрия Астрахана "Изыди!..". Кроме того, он работал над картинами "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Перекресток", "Контракт со смертью", сериалом "Зал ожидания" и др.
Ранее мы писали, что умер академик РАН Леонид Вайсберг.
Фото: Instagram / dmitry_astrahan
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все