На 72 году жизни скончался сценарист Олег Данилов

Причины смерти не раскрываются.

В пятницу, 1 января, ушел из жизни драматург и сценарист Олег Данилов. Об этом сообщил режиссер Дмитрий Астрахан в Instagram.

"Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", - написал Астрахан.

Данилов умер на 72-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. В 1991 году окончил факультет экономики Ленинградского кораблестроительного института. После стал заведующим литературно-драматургической частью Театра комедии имени Акимова.

Дебют Данилова в кинематографе состоялся в 1991 году с фильма Дмитрия Астрахана "Изыди!..". Кроме того, он работал над картинами "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Перекресток", "Контракт со смертью", сериалом "Зал ожидания" и др.

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Фото: Instagram / dmitry_astrahan