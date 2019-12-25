Умер академик РАН Леонид Вайсберг

Во вторник, 29 декабря, скончался академик РАН, ведущий специалист РФ в области обогащения минерального и техногенного сырья Леонид Вайсберг. Об этом сообщили в Смольном.
Леониду Вайсбергу было 76 лет.
Огромны его заслуги в развитии современного горного дела и металлургии. На основе его исследований и разработок были построены крупнейшие промышленные гиганты нашей страны
говорится в сообщении.
Отмечается, что ученый был профессором Санкт-Петербургского Горного университета, почетным профессором Политехнического университета Петра Великого. Создал корпорацию "Механобр-техника", а также работал в научно-техническом совете при губернаторе.
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Фото: iamm.spbstu.ru
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