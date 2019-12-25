Академик РАН из Петербурга остался без 1,9 млн рублей из-за телефонных мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В Петербурге полицейские разыскивают телефонных мошенников, которые обманули 88-летнего физика на 1,9 млн рублей. Об этом 9 июня пишет ТАСС, ссылаясь на региональное ГУ МВД России.

По словам потерпевшего, 30 мая ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей "Русской Википедии", и сообщила, что все патенты необходимо зарегистрировать в их программе. После этого пожилому петербуржцу пришло СМС от банка, данными он поделился с женщиной.

Накануне, 5 июня, пенсионер получил от банка электронное письмо, в котором говорилось о продаже его ценных бумаг. Тогда горожанин обратился в отделение банка, где информация о переводе со счета денежных средств в размере 1,9 млн рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счет другого лица подтвердилась. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

По данным источника, потерпевшим является академик РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой, заведующий лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе.

Ранее в Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 9 млн рублей.

Фото: Piter.TV