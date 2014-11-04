В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 9 млн рублей

Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Полицейские расследуют мошенничество в отношении пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 9 июня.

В полицию Выборгского района 8 июня обратился 75-летний пенсионер, проживающий на проспекте Луначарского, с заявлением о том, что 3 июня в 10:00 ему позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств на счетах, убедил через банкоматы перевести 8,9 млн рублей на указанные им "безопасные" счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее мы рассказывали о том, что две петербургские пенсионерки лишились почти 15 млн рублей.

Фото: Piter.TV