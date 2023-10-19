Две петербургские пенсионерки лишились почти 15 млн рублей

Одна из них ещё и лишилась квартиры.

В Калининском районе Петербурга две 75-летние пенсионерки потеряли 14,5 миллионов из-за действий мошенников, а одна из них осталась без квартиры. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась петербурженка, которой ещё в начале 2024 года звонили "из службы безопасности ЦБ". Звонившие убедили её перевести через банкомат 4,2 млн рублей на неизвестный счет – якобы, ради сохранения денег. На этом мошенники не остановились. Они убедили женщину продать квартиру – под предлогом сохранения собственности. Деньги с продажи женщина также перевела на неизвестный счет. В общей сложности пенсионерка лишилась 8,5 млн рублей.

Другой пенсионерке звонившая мошенница представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств пожилая петербурженка перевела через банкомат более 6 млн рублей.

В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Фото: Piter.tv