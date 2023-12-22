В Петербурге оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

Злоумышленник спрятался от суда и сотрудников полиции в другой стране. Он недавно вернулся на родину. Мужчину оперативно задержали.

Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. В участок доставили 54-летнего ранее судимого жителя Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники полагают, что задержанный причастен к серии имущественных преступлений с недвижимостью в Петербурге. В октябре 2020 года злоумышленник получил займ в одной из коммерческих фирм Петербурга. Ему выдали 3,3 млн рублей под залог двух квартир, которыми мужчина завладел незаконно. Полицейские выяснили, что подозреваемый переоформил на себя еще 11 квартир в черте города.

Известно, что дорогостоящая недвижимость принадлежала собственнице, которая сейчас живет в другой стране. Женщина сдавала свое жилье в аренду через поверенную, которая находится в Северной столице. Сожитель поверенной, узнав о богатой собственнице недвижимости, обманным путем завладел документами на жилые помещения, нелегально оформил недвижимость на себя и успел выставить несколько квартир на продажу.

Настоящая владелица квартир обратилась в полицию и в суд. Судом было наложено ограничение на совершение каких-либо сделок с недвижимостью. Правоохранители завели два уголовных дела по статье "Мошенничество".

Злоумышленник спрятался от суда и сотрудников полиции в другой стране. Он недавно вернулся на родину. 29 мая подозреваемый был задержан оперативниками Петербурга в ходе рабочей командировки в Омск и доставлен в Северную столицу.



Расследование продолжается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv