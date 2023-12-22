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Полиция Магадана задержала аферистку, причастную к обману десятков граждан

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Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Полиция Магадана задержала аферистку, причастную к обману десятков граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 36-летняя жительница Самарской области совершала аферы, используя одну и тту же схему. Злоумышленница представлялась руководителем и под разными предлогами убеждала работников перевести ей деньги.

Отмечается, что ранее у женщины была судимость. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что от действий мошенницы пострадали граждане из разных регионов страны. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.

Видео: УМВД по Магаданской области

Теги: аферистка, кража, магадан, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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