Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Полиция Магадана задержала аферистку, причастную к обману десятков граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 36-летняя жительница Самарской области совершала аферы, используя одну и тту же схему. Злоумышленница представлялась руководителем и под разными предлогами убеждала работников перевести ей деньги.

Отмечается, что ранее у женщины была судимость. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что от действий мошенницы пострадали граждане из разных регионов страны. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.

Видео: УМВД по Магаданской области