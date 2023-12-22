Сумма ущерба составила порядка 1,5 млн рублей.

В Подмосковье задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник позвонил местной жительнице и представился якобы от Росфинмониторинга, сообщив, что мошенники получили доступ к персональным данным и счетам женщины. Он порекомендовал ей снять накопления в банке и передать курьеру для зачисления на так называемый защищенный счет. Женщина отдала порядка 1,5 млн рублей пришедшему за деньгами молодому человеку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили маршрут передвижения курьера, после чего задержали его в городе Долгопрудный. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА