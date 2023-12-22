По предварительным данным, злоумышленник помещал сверток с наркотическим веществом в горлышко бутылки с вином и отправлял ее в качестве посылки.

На северо-востоке Москвы ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции задержали жителя столицы, которого подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотического средства. По предварительным данным следствия, злоумышленник помещал сверток с наркотическим веществом в горлышко бутылки с вином и отправлял ее в качестве посылки вместе с кондитерскими изделиями. Одна из таких посылок была изъята полицейскими при личном досмотре задержанного.

При обыске в квартире мужчины обнаружили лектронные весы, колбы, емкости с прекурсорами и другие предметы. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Находке в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА