Водитель машины проигнорировал сигналы автоинспекторов об остановке и попытался скрыться.

В Находке в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Во время несения службы в ночное время сотрудники ДПС заметили иномарку Honda Accord, водитель которой часто переключал фары ближнего и дальнего света. Водитель машины проигнорировал сигналы автоинспекторов об остановке и попытался скрыться. Те организовали преследование нарушителя. Для его остановки было принято решение применить табельное оружие.

После нескольких выстрелов водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего был задержан подоспевшими полицейскими. Задержанным оказался 35-летний житель Приморья, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

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Видео: УМВД по Приморскому краю