Общая сумма ущерба составила свыше 11,5 млн рублей.

В Новосибирске задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, летом 2022 года злоумышленники зарегистрировали аккаунт на одном из сайтов, где анонсировали концерты и кинопоказы. Данные мероприятия фактически не проводились, однако мошенники смогли организовать продажу билетов, оплата которых проводилась в рамках федеральной программы "Пушкинская карта".

Общая сумма ущерба составила свыше 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае задержали обвиняемого в совершении коммерческого подкупа.

Видео: Telegram / Ирина Волк