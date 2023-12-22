В Новосибирске задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, летом 2022 года злоумышленники зарегистрировали аккаунт на одном из сайтов, где анонсировали концерты и кинопоказы. Данные мероприятия фактически не проводились, однако мошенники смогли организовать продажу билетов, оплата которых проводилась в рамках федеральной программы "Пушкинская карта".
Общая сумма ущерба составила свыше 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что в Пермском крае задержали обвиняемого в совершении коммерческого подкупа.
Видео: Telegram / Ирина Волк
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