Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Пермском крае задержали обвиняемого в совершении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, мужчина получил от представителя компании, выполнявшей монтажные работы в жилом доме, 120 тысяч рублей за заключение договора по завышенной цене. Отмечается. что работы оплатили за счет денежных средств, собранных с жильцов дома за содержание и ремонт общего имущества. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей.

Видео: УМВД России по Пермскому краю