Сотрудник предприятия способствовал заключению контракта по закупке деталей на невыгодных условиях.

В Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в 2022 году начальник отдела материально-ресурсного обеспечения промышленного предприятия обманным способом убедил руководство заключить договор покупки деталей для производства электрических шкафов через свою аффилированную компанию. Злоумышленник завысил стоимость изделий на 35-45% и способствовал заключению контракта на невыгодных условиях. В настоящее время полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.

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Видео: УМВД по Калининградской области