В Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, в 2022 году начальник отдела материально-ресурсного обеспечения промышленного предприятия обманным способом убедил руководство заключить договор покупки деталей для производства электрических шкафов через свою аффилированную компанию. Злоумышленник завысил стоимость изделий на 35-45% и способствовал заключению контракта на невыгодных условиях. В настоящее время полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.
Ранее мы сообщали, что в Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность.
Видео: УМВД по Калининградской области
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