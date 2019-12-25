В Петербурге ежедневно тратят более 9 тысяч кубометров воды для мытья улиц

Простая пыль и грязь смывается большим напором воды, а въевшиеся пятна ликвидируют с применением чистящих средств.

В среднем более 9 тысяч кубометров воды расходуют в сутки предприятия для приведения в порядок площадей и магистралей Петербурга. Всего же с 10 по 16 июня было израсходовано более 65 тысяч кубометров воды. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Простая пыль и грязь смывается большим напором воды, а въевшиеся пятна ликвидируют с применением чистящих средств, особенно в местах массовых гуляний петербуржцев и гостей города. Только за четверг – после пришедшегося на середину недели Дня России – потрачено почти 2,5 тыс. литров шампуня. За 7 дней самосвалы вывезли на полигон более тысячи кубометров мусора и 1300 тонн смета.



С 10 по 16 июня газоны выкошены на площади 1200 га. Посажен почти миллион цветов, а в День России в Александровском саду открылся ежегодный Фестиваль цветов. В этом году все композиции посвящены теме семьи.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга