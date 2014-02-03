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МЧС: 18 июня в Петербурге ожидается ухудшение погоды
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: 18 июня в Петербурге ожидается ухудшение погоды

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Местами ожидаются ливни, грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 14 м/с.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам о погоде на предстоящей неделе.

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер, дождь, мчс
Категории: Лента новостей,

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