МЧС: 18 июня в Петербурге ожидается ухудшение погоды

Местами ожидаются ливни, грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 14 м/с.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам о погоде на предстоящей неделе.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv