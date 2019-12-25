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Петербуржцам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Сегодня, 9:49
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Петербуржцам рассказали о погоде на предстоящей неделе

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Уже завтра с юга приближается циклон, который принесет облачность и осадки, а температура воздуха будет в районе +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам о погоде на предстоящей неделе. Прогноз специалист опубликовал в своем Telegram-канале.

Сегодня в Петербурге жаркий день, температура воздуха повысится до +28 градусов. Но уже завтра с юга приближается циклон, который принесет облачность и осадки, а температура воздуха будет в районе +20 градусов.

Циклон смещается с юга через Центральный район и будет проходить на север восточнее Санкт-Петербурга. Но под его влияние мы попадаем уже сегодня ночью, а восточные районы Ленинградской области еще и завтра днем.  Уже в ночь на 18 июня стоит ждать кроме кратковременных дождей, отдельные  ливни, грозы, местами днем по области и град возможен.

Александр Колесов, синоптик

После небольшого перерыва ожидается новый циклон, который с 19 на 20 июня будет смещаться с юго-запада и снова принесет дожди. Фон дневной температуры останется чуть выше +20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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