Стражи порядка задержали подозреваемого в разбое в Коммунаре

Им оказался 41-летний судимый мужчина.

В Гатчинском районе задержали подозреваемого в разбое. Известно, что 15 июня на Павловской улице в Коммунаре на 37-летнего мужчину напал малознакомый мужчина. Он угрожал местному жителю ножом и отнял у него наушники, а затем убежал. Ущерб составил 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители задержали подозреваемого на Пионерской улице у дома № 2А. Им оказался 41-летний неработающий мужчина, у которого уже есть судимость за кражу. Жителя Ленобласти доставили в участок.

Стражи порядка завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту ДТП в Сланцевском районе.

Фото: Piter.tv