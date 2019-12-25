На дороге столкнулись грузовик и легковушка. В ДТП погибла женщина.

В Петербурге 16 июня на 179 километре автодороги "Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье" произошло смертельное ДТП. В нем погибла 36-летняя женщина. Еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП в Сланцевском районе Ленобласти. Известно, что авария случилась в 16:25. Уточняется, что 33-летний водитель грузового автомобиля "Скания" совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем "Лада Калина", под управлением 57-летнего мужчины. Подробности выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан нетрезвый водитель, который врезался в дерево.

Фото: Piter.tv