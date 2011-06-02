В Петербурге задержан нетрезвый водитель, который врезался в дерево

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который не справился с управлением и въехал в дерево. Об этом рассказали в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 15 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району при патрулировании на улице Лермонтова обнаружили автомобиль Lada Vesta. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Был задержан 52-летний водитель, имевший внешние признаки алкогольного опьянения. Вскоре к месту происшествия прибыли полицейские. Им сотрудники Росгвардии передали задержанного.
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Фото: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти
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