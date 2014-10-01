Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте с иномаркой Audi

По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 44 по Невскому проспекту 50-летний водитель автомобиля Audi A6, по предварительным данным, ввиду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина "Буквоед". Его госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. Никто из пешеходов не пострадал.

Напомним, машина является служебной и принадлежит директору по персоналу и организационному развитию ООО "Газпром энергохолдинг" Андрею Гордиенко. В настоящее время он находится в Москве.

Ранее мы рассказывали о том, что на Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком