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Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте с иномаркой Audi
Сегодня, 17:26
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Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте с иномаркой Audi

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По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 44 по Невскому проспекту 50-летний водитель автомобиля Audi A6, по предварительным данным, ввиду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина "Буквоед". Его госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. Никто из пешеходов не пострадал. 

Напомним, машина является служебной и принадлежит директору по персоналу и организационному развитию ООО "Газпром энергохолдинг" Андрею Гордиенко. В настоящее время он находится в Москве.

Ранее мы рассказывали о том, что на Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: водителю стало плохо, дтп на невском проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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