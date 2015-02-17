В Москве предотвратили перевод пенсионеркой крупной суммы денег мошенникам

По данным следствия, сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину на Рублевском шоссе.

В Москве оперативники ОМВД России по району Крылатское предотвратили перевод пенсионеркой крупной суммы денег мошенникам. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину на Рублевском шоссе. Женщина находилась около банковских терминалов и постоянно разговаривала с кем-то по телефону. Правоохранители подошли к ней, чтобы выяснить, что происходит, и оказать необходимую помощь. Пенсионерка сообщился о звонке от неизвестного, который сказал, что ей необходимо снять деньги и перевести на указанный им счет, так как ее банковский счет находится в опасности.

Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленников.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА