В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность

Полиция задержала двух подозреваемых.

На территории Ярославской области российские правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники региональной полиции задержали двух жителей административного центра. Подозреваемые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для осуществления нелегального бизнеса фигуранты расследования использовали расчетные счета подконтрольных им компаний.

Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке, а для своей деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения в городе Ярославле. пресс-служба МВД РФ по региону

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее одного миллиарда рублей. Ведется расследование по части 2 статьи 172 УК РФ.

В Липецкой области полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 5,7 млн.

Фото и видео: МВД Медиа