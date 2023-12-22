В Липецкой области полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 5,7 млн

Полиция нашла в регионе незаконную табачную продукцию.

На территории Липецкой области российские правоохранительные органы изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 5,7 миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что специалисты из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 39-летнего местного жителя Добровского района. Во время обысков в квартире и автомобиле подозреваемого следователи нашли и изъяли более 48 тысяч пачек немаркированных сигарет различные наименований.

Общая стоимость изъятого превысила 5,7 млн рублей. Контрафактную табачную продукцию злоумышленник планировал в дальнейшем реализовать. пресс-служба МВД РФ по региону

Ведется уголовное дело по частям 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ. По указанному преступлению максимальное наказание предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Запорожье задержан подозреваемый в сожжении цветов в пламени Вечного огня.

Фото и видео: МВД Медиа