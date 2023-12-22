В Запорожье задержан подозреваемый в сожжении цветов в пламени Вечного огня

В новом регионе страны мужчина осквернил мемориал погибшим во времена ВОВ.

Российские правоохранительные органы на территории Запорожской области задержали подозреваемый в сожжении цветов в пламени Вечного огня. Известно, что с сообщением в отделение полиции "Приморский" обратился местный житель, ставший очевидцем преступления. На место инцидента был отправлен наряд патрульно-постовой службы. Специалисты нашли мужчину, который на мемориале воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сжигал в пламени цветы. Нарушителем общественного спокойствия оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном, однако не смог объяснить мотив своего поступка.

Проведённое медицинское освидетельствование установило, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. пресс-служба МВД РФ по региону

По статье за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое публично, мужчина стал фигурантом расследования.

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Фото и видео: МВД Медиа