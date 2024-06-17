Петербургские полицейские задержали подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве

В семи субъектах РФ полицейские задержали восемь подозреваемых.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из других регионов задержали подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительным следствием установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес в 2022 году. Они создавали сайты, на которых предлагали гражданам приобрести компьютерную, бытовую или строительную технику по привлекательным ценам. За это требовали полную предоплату. После поступления денег на счета аферистов общение с клиентами прекращалось. За все время криминальной деятельности фигуранты создали более 150 сайтов.

В семи субъектах РФ полицейские задержали восемь подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Шестерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно две петербургские пенсионерки лишились почти 15 млн рублей.

Видео: МВД Медиа