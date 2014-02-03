Минобороны показало кадры боевой работы Су-34

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российский летчики уничтожили опорный пункт и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее мы сообщали, что Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск.

Видео: Минобороны России