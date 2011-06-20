Глава Минобороны заслушал доклады по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов заслушал доклады руководящего состава главного командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника. Также глава Минобороны заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений

Ранее в Минобороны сообщили, что пехотинцы группировки войск "Днепр" проводят тренировки по форсированию водных преград.

Видео: Минобороны России