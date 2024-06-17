Минобороны: пехотинцы группировки войск "Днепр" проводят тренировки по форсированию водных преград

Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности.

Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" проводят тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для проведения тренировок выбрали местность с узкими протоками и островами без твердого покрытия. Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности. В военном ведомстве отметили, что каждый пехотинец несет на себе около 30 кг груза.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ.

Видео: Минобороны России