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Минобороны: пехотинцы группировки войск "Днепр" проводят тренировки по форсированию водных преград

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Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности.

Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" проводят тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для проведения тренировок выбрали местность с узкими протоками и островами без твердого покрытия. Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности. В военном ведомстве отметили, что каждый пехотинец несет на себе около 30 кг груза.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, морская пехота, тренировки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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