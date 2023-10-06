Минобороны: группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ

Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады национальной гвардии противника нанесли в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия. Кроме того, огнем артиллерии российские войска не допустили перегруппировку войск ВСУ. Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

Видео: Минобороны России