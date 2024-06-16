Минобороны: Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Экипажи применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Выполнив боевое задание, самолеты успешно вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя.

Видео: Минобороны России