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На Суздальском проспекте водитель легковушки въехал в припаркованный грузовик и скончался на месте

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Проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Суздальском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 17 июня в 05:10 поступило сообщение о ДТП у дома 73 по Суздальскому проспекту. На месте сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины проезжей части грузовик MAN с прицепом.

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.  

Также полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сланцевском районе.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: смертельное дтп, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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