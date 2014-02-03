На Суздальском проспекте водитель легковушки въехал в припаркованный грузовик и скончался на месте

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Суздальском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию 17 июня в 05:10 поступило сообщение о ДТП у дома 73 по Суздальскому проспекту. На месте сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у обочины проезжей части грузовик MAN с прицепом.
В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.
Также полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сланцевском районе.
Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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