Академик РАН Бокерия: два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь на 6-8 лет

Как отметил Бокерия, самоизоляция не может помешать вести здоровый образ жизни. Под этим понятием подразумевается правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка. Ходьба – это тоже метод, который не требует никаких затрат.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил, что ходьба продлевает жизнь. По его словам, американцы провели исследование на десятках миллионов людей. Им удалось доказать, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на 6-8 лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.

Как отметил Бокерия, самоизоляция не может помешать вести здоровый образ жизни. Под этим понятием подразумевается правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка. Ходьба – это тоже метод, который не требует никаких затрат.

Даже если вы живете в однокомнатной квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка. Лео Бокерия, академик РАН

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Видео: Telegram / РИА Новости