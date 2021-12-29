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Академик РАН Бокерия: два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь на 6-8 лет

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Как отметил Бокерия, самоизоляция не может помешать вести здоровый образ жизни. Под этим понятием подразумевается правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка. Ходьба – это тоже метод, который не требует никаких затрат.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил, что ходьба продлевает жизнь. По его словам, американцы провели исследование на десятках миллионов людей. Им удалось доказать, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на 6-8 лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.

Как отметил Бокерия, самоизоляция не может помешать вести здоровый образ жизни. Под этим понятием подразумевается правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка. Ходьба – это тоже метод, который не требует никаких затрат.

Даже если вы живете в однокомнатной квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка.

Лео Бокерия, академик РАН

Ранее мы сообщили, что за сутки в США зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: академик ран, бокерия, ран, ходьба
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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