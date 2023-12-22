Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах

Геннадий Красников назвал вклад, который ученые внесли в вопросе защиты бойцов.

Отечественные ученые во время специальной военной операции оперативно разработали новые материалы, позволившие стране создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам. Эти предметы экипировки бойцов необходимы для российских военнослужащих, находящихся сейчас на поле боя. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников. Эксперт рассказал о вкладе ученых, который научные деятели внесли в целях передовой бронезащиты. Гость агентства отметил, что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования, касающиеся минимального веса и достижения уникальных показателей по защите человека от осколков и пуль.

Очень быстро надо было решить. Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех. Геннадий Красников, глава РАН

Глава РАН добавил, что ему сложно назвать направление в области обороны и безопасности, в котором бы не были задействованы академические ученые. Деятели науки есть среди генеральных конструкторов, генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для аоенно-промышленного комплекса. Этих лиц из РАН практически половина в отрасли.

Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости