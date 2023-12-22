Разработки ученых помогают вернуть в строй раненых, заявил глава РАН

Геннадий Красников оценил подвиг медиков и ученых на СВО.

Современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть на поле боя 98 процентов бойцов, которые были ранены в ходе специальной военной операции. Дополнительно специалистам удается восстанавливать пациентов с очень тяжелыми ожогами в 70 процентов поражения тела, возвращать в строй 80 процентов военнослужащих, которые перенесли ампутацию конечностей. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников. Эксперт пояснил, что говорит о подвиге научных деятелей и медицинских сотрудников.

В СВО 98% - идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее 1% идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно. Геннадий Красников, глава РАН

Глава РАН отметил, что в стране резкое сократился срок восстановления пострадавших бойцов за счет появления новых материалов, которые дают возможность проводить генерацию костной ткани. Геннадий Красников уточнил, что в тех случаях, когда речь идет о дефекте конечности или ампутации, то современные технологии позволяют в большом количестве возвращать людей в сражения. Причем, эти военнослужащие сами выбирают то место, в котором хотят находиться.

Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости