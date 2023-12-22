Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников

Геннадий Красников рассказал о необходимости проведения академической экспертизы по учебникам.

Президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников считает, что необходимо повысить качество школьных учебников на территории страны в интересах подготовки будущих ученых. Соответствующей информацией эксперт поделился с журналистами "РИА Новостей". Гость информационного агентства заметил, что властям важно повысить качество преподаваемых детям материалов. В рамках рабочей встречи главы РАН с президентом Владимиром Путиным обсуждалось предложение по возвращению к академической экспертизе унифицированных учебников. Такая инициатива была одобрена главой государства.

Геннадий Красников отметил, что вопрос качества школьных учебников и их экспертиза являются важными, потому что они связаны с обучением молодых профессионалов в высших учебных заведениях. По мнению академика, раньше в России фиксировался большой разброс в школьных учебниках. В результате этот момент негативно сказывался на подготовке выпускников.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости