Глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира

Геннадий Красников оценил потенциал Африки и Латинской Америки.

Российская академия наук (РАН) будет выполнять совместные проекты со странами в различных регионах мира. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава РАН, академик Геннадий Красников. Эксперт пояснил, что наибольший потенциал для ученых фиксируется в африканском регионе и Латинской Америке. Он напомнил, что международное взаимодействие всегда считалось "необходимым атрибутом" для научной деятельности. РАН до сих пор сохраняет рабочие контакты с коллегами из государств, которые считаются недружественными. Также академия имеет статус члена порядка 40 именитых организаций.

Есть более активная работа с другими нашими странами. Это, естественно, с КНРй, с Индией. С Вьетнамом, Эфиопией. Целый ряд новых направлений, где у нас прекрасные новые контакты. И самое главное, мы используем их потенциал. Геннадий Красников, президент РАН

Специалист заметил, что на территории Вьетнама совместно с РАН ведутся испытания современных материалов в новых климатических условиях. В Африке ожидается потенциал по росту труда, формированию производств, по росту численности местного населения..

Путин провел встречу с главой РАН.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости