Путин провел встречу с главой РАН

Глава государства отметил, что ученые являются умными и независимыми людьми.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам Красникова, в академии работают 439 иностранных членов из 55 стран. Он подчеркнул, что на сегодняшний день академическая площадка для исследователей стала комфортной. Глава государства, в свою очередь, отметил, что ученые являются умными и независимыми людьми.

Ранее мы сообщали, что Путин и Беглов обсудили социально-экономическое развитие Петербурга.

Видео: kremlin.ru